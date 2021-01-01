ФОТОСЕССИИ БЕРЕМЕННОСТИ С ОДЕЖДОЙ И ВИЗАЖЕМ В МОСКВЕ
Я провожу фотосессию беременности, семейную съемку, фотосъемку крестин, фотосессию для девушек, бизнес-портрет и некоторые другие съемки.
Подарочный сертификат на фотосессию- это отличный сюрприз для любимого Вами человека, который запомниться и останется приятным воспоминанием на долгие года.
Сертификат сделан дизайнером, что придает ему особую оригинальность. Стоимость сертификата равна заказанному Вами пакету услуг.
Подарить сертификат можно на любой праздник или важное событие -это всегда приятный подарок и отличная память!
Сертификат можно забрать самим у меня из студии, либо его может привезти к Вам курьер.
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Контакты
Вы можете связаться со мной любым удобным для Вас способом
Написать на почту:
info@irinabelova.ru
Позвонить мне или написать по телефону:
8-903-675-40-60
Живу и работаю в Москве, снимаю по всему миру.